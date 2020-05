Chiesa, Inter in vantaggio sulla Juve

TORINO- La sfida tra Juve ed Inter sul mercato è sempre più accesa, con Federico Chiesa come obiettivo principale delle due squadre. Come riportato da Tuttosport, al momento sarebbe in vantaggio la compagine nerazzurra, pronta a sfruttare i problemi in casa bianconera. Il ds Fabio Paratici, infatti, sembra al momento orientato a rinforzare altri reparti della rosa (come il centrocampo) e potrebbe quindi lasciare campo libero a Marotta per trattare il numero 25 della Fiorentina. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate nuove clamorose indiscrezioni di mercato, conferme pesantissime: i tifosi bianconeri sognano! >>>VAI ALLA NOTIZIA

