TORINO- La Juventus è al lavoro per portare Federico Chiesa alla corte di Andrea Pirlo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero starebbe pensando a come inserire l’esterno viola nel suo scacchiere, schierato con il 3-4-1-2. Il ragazzo potrebbe prendersi il ruolo di esterno sinistro (attualmente di Alex Sandro e Frabotta) o alternarsi sulla destra con Cuadrado.