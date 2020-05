Chiesa, il Manchester United prepara l’offerta

TORINO- La Juventus, da ormai diverso tempo, ha messo nel mirino Federico Chiesa per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il ragazzo gradirebbe la destinazione bianconera, ma il muro eretto dalla Fiorentina non è facile, al momento, da buttare giù. Ci sta provando il Manchester United che, secondo il quotidiano La Nazione, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da ben 65 milioni di euro per convincere Commisso a cedere il proprio gioiello.

