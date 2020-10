Chiesa, ecco come lo farà giocare Pirlo

TORINO- Con l’arrivo di Federico Chiesa al fotofinish si è chiuso il mercato della Juventus. Andrea Pirlo può ora contare su un giovane duttile e di grandi prospettive e che, secondo il Corriere dello Sport, avrà molto spazio in campo. Il tecnico bianconero, mantenendo il 3-4-1-2 di queste prime giornate, potrà schierare l’ex Fiorentina come esterno di centrocampo, con la possibilità di avanzarlo poi in un possibile tridente con due tra Ronaldo, Dybala, Morata e Kulusevski.