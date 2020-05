Chiesa, due contropartite per convincere la Fiorentina a cedere

TORINO- La Juventus, da ormai diverse stagioni, segue da vicino la situazione di Federico Chiesa per rinforzare il proprio reparto offensivo. Convincere la Fiorentina a cedere il proprio gioiello, però, sarà molto difficile, visto che Commisso punta su di lui per i progetti futuri. Come riportato da Tuttosport, però, il club bianconero sarebbe pronto a proporre due contropartite per ammorbidire le resistenze viola. Si tratta di Rolando Mandragora (che nei prossimi mesi dovrebbe fare ritorno a Torino dall’Udinese) e Cristian Romero (attualmente in prestito al Genoa). Non è da escludere, poi, che nei discorsi tra i due club possa rientrare anche il nome di Daniele Rugani.

