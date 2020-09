TORINO- Come riportato da Sportmediaset, la Juve punta con decisione all’acquisto di Federico Chiesa. Il club bianconero sarebbe pronto ad investire 50 milioni di euro (tra prestito oneroso e obbligo di riscatto) sul numero 25, ma prima dovrà fare spazio in rosa. Il primo indiziato alla cessione è Douglas Costa, che tanto piace in Premier League, ma che vorrebbe rimanere anche quest’anno a Torino.