Chiellini: “Voglia di ricominciare e di continuare a vincere”

TORINO- Tramite un post sui propri profili social, Giorgio Chiellini ha così commentato la stagione appena conclusa: “Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso. Un senso a una catena di infortuni che non mi ha permesso di aiutare la squadra. Un senso ad una pandemia, alla solitudine, al dolore. Un senso ad una ripresa e alla paura. Un senso alla gioia per il nono scudetto consecutivo. Un senso alla delusione per l’eliminazione in Champions. Un senso per i saluti, per chi va e per chi arriva. Ma forse un senso non c’è. Resta solo il mio pensiero per tutti coloro che hanno sofferto e soffrono, la mia voglia di ricominciare al meglio e la convinzione di voler continuare a vincere. Sempre. Fino alla fine!” Ma attenzione perché in queste ultimissime ore sono arrivate anche grosse novità per il mercato bianconero. Inizia la rivoluzione, ora cambia tutto: Sky Sport svela in diretta il nuovo progetto Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA