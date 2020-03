Chiellini: “Stiamo affrontando una sfida da vincere tutti insieme”

TORINO- Tramite alcune dichiarazioni sul canale Instagram Webathon.it, Giorgio Chiellini ha voluto lanciare un messaggio in questa difficile situazione per l’Italia, colpita dall’emergenza Coronavirus: “Il nostro mondo è dorato e a volte ti fa perdere il contatto con la realtà. Questo periodo, però, ti fa capire però che siamo tutti uguali. Ora sono in isolamento da solo e non vedo l’ora di passare del tempo con le mie figlie. Siamo tutti chiusi in casa e cerchiamo di alleviare il tempo a tante persone, senza scordarci di aiutare il sistema sanitario che sta vivendo un momento di difficoltà e ha bisogno di noi. Questa è una sfida da vincere tutti insieme, non esiste la fede per una squadra o l’altra. Io sono una persona che con un gesto comunica meglio che con una parola e tra qualche mese ce lo godremo ancora di più quando avrà un significato importante”.

