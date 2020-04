TORINO – Giorgio Chiellini e la Juventus andranno avanti insieme per un altro anno. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il capitano bianconero sarebbe sempre più vicino al rinnovo contrattuale, che dovrebbe legarlo alla Vecchia Signora per un’altra stagione. Le trattative sarebbero in fase avanzata, e l’annuncio potrebbe arrivare già nel corso delle prossime settimane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<