Chiellini punta la Champions League

TORINO – L’assenza di Giorgio Chiellini è stata sicuramente la più pesante della stagione per la Juventus. Il capitano bianconero manca ormai da mesi, ma lo stop dovuto all’emergenza Covid gli ha dato la possibilità di rientrare in tempo per il finale di stagione. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ‘Chiello’ dovrebbe essere l’arma in più di Sarri per la Champions League. Il centrale dovrebbe infatti tornare a calcare i campi di Serie A già a luglio, ma il vero obiettivo è averlo al meglio della condizione per le sfide di Champions.