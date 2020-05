Chiellini: “Pagherei di tasca mia per giocare sempre contro i club più forti”

TORINO- Un altro racconto tratto dalla biografia di Giorgio Chiellini, che stavolta ha parlato del livello delle avversarie della Juventus: “Pagherei di tasca mia per giocare ogni settimana contro i club più forti d’Europa, perché quello fosse il nostro campionato. D’altra parte, però, siccome sono anche un romantico so che nel calcio non si possono giocare solo le grandi partite e non si devono svilire i tornei nazionali. Si dovrà trovare un compromesso, ma se si vuole vendere bene il prodotto calcio occorre un cambio di scenario. Un campionato di Serie A, con 20 squadre è insostenibile, in Italia sono troppe anche 18. Il numero giusto sarebbe sedici, così si alzerebbe la qualità”.

