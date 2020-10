TORINO- L’uscita anzitempo dal campo di Giorgio Chiellini ha gettato ombre sulla vittoria della Juventus a Kiev, arrivata grazie alla doppietta di Alvaro Morata. Come riportato da Tuttosport, il numero 3 salterà sicuramente la gara di campionato con l’Hellas Verona, mentre è a forte rischio la sua presenza contro il Barcellona. Nuovi esami verranno fatti in queste ore per capire meglio la situazione.