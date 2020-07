Chiellini, il retroscena: Sarri non voleva schierarlo contro il Sassuolo

TORINO- In questi giorni ha fatto discutere l’impiego, dal primo minuto, di Giorgio Chiellini contro il Sassuolo. Il capitano bianconero non è apparso in perfetta forma, faticando a contenere le offensive dei padroni di casa, andati a segno ben 3 volte nell’arco dei 90 minuti. La presenza del numero 3, come riportato da Repubblica, non sarebbe però stata una scelta di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sarebbe infatti stato convinto dallo spogliatoio a puntare su Chiellini, con Ronaldo tra i principali sponsor di questa scelta.

