Chiellini, futuro in dirigenza dopo il ritiro

TORINO- Stagione sfortunata per Giorgio Chiellini, tormentato dai problemi fisici, ma che lo ha comunque portato a conquistare il suo nono scudetto in carriera. Per il numero 3, questo potrebbe essere uno degli ultimi campionati vinti, vista l’idea che potrebbe portarlo a ritirarsi nei prossimi anni. Come riportato da Tuttosport, una volta appesi gli scarpini al chiodo il capitano bianconero dovrebbe entrare all’interno della dirigenza, dove gode già della massima stima di tutti i componenti.

