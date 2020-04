Chiellini e Buffon al rinnovo per un’altra stagione

TORINO – Senatori, veterani, capitani, bandiere. Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini sono senz’altro i due giocatori più rappresentativi dell’identità bianconera ancora in attività. La stagione interrotta di quest’anno sarebbe potuta essere l’ultima per entrambi, ma secondo Sky Sport, i due capitani bianconeri sarebbero vicinissimi ad un rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora. L’accordo dovrebbe prolungare i loro contratti per un’altra stagione, rimandando le decisioni sul loro futuro al prossimo anno.

