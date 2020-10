TORINO- La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura in Champions grazie a una doppietta di Alvaro Morata, che ha permesso di sconfiggere per 2-0 la Dinamo Kiev. Al quindicesimo del primo tempo, per un problema alla coscia, capitan Chiellini ha dovuto chiedere la sostituzione, ma non è mancato nel festeggiare il successo: “Dispiace non aver potuto lottare con voi fino al novantesimo. Ottimo inizio del nostro cammino in #UCL! Avanti così!!!”: