TORINO- La Juventus, archiviato il ko in Champions League contro il Barcellona, si riconcentra sul campionato, dove è in programma la sfida di domenica contro lo Spezia. Per l’occasione, tra i convocati di Pirlo, dovrebbe tornare anche capitan Giorgio Chiellini. Il numero 3, uscito malconcio dal campo in occasione del match contro la Dinamo Kiev, ha ormai recuperato la migliore forma fisica.