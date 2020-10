TORINO- Anche quest’oggi, Giorgio Chiellini non si è allenato con il resto della squadra per la rifinitura in vista del match di Champions League di domani sera contro il Barcellona. Il numero 3, fermatosi nel primo tempo della partita contro la Dinamo Kiev, potrebbe però già tornare in campo domenica contro lo Spezia. A riportarlo è Sky Sport, che parla anche di un Pirlo che non vuole affrettare la situazione per evitare ricadute.