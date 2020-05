Chiellini, Capello racconta gli inizi: “Lo volevo già alla Roma, se lo facevo giocare era perchè lo meritava”

TORINO- Fabio Capello, ex mister bianconero, ha ricordato ai microfoni di Sky Sport gli inizi di carriera di Giorgio Chiellini, oggi capitano e bandiera della Juventus: “Lo vidi giocare nel Livorno ai tempi della Roma e decisi di farlo acquistare al 50%. Alle buste, però, i giallorossi non lo riscattarono e così me lo ritrovai a Torino. Aveva già grandi qualità e doti caratteriali, per questo decisi di lanciarlo subito in prima squadra. Ogni anno è migliorato sempre di più. Non gli ho mai regalato nulla, se giocava era perchè aveva dimostrato di meritarselo”.

