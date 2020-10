Chabot: “Contro la Juve ce la giochiamo. CR7? Uno stimolo per tutti i difensori”

TORINO – Il difensore dello Spezia Julian Chabot, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato della sfida di domani contro la Juve.

SULLA JUVE – “Affrontare i pluricampioni d’Italia è uno stimolo in più per qualsiasi giocatore. Chiaro che sulla carta non è una di quelle partite in cui noi dobbiamo assolutamente fare punti, ma dovremo offrire una grande prova che sarebbe un’iniezione di fiducia per il futuro. Dovremo cercare di fare la nostra partita entrando in campo con il piglio giusto, senza alcun timore reverenziale ma esprimendo il nostro calcio. Poi chissà… nel calcio tutto è possibile: è lo sport più bello del mondo anche per questo”.

SU CR7 -“Sono tutti campioni, ma sicuramente il più temibile sarebbe CR7. E’ un fuoriclasse assoluto e ha colpi incredibili, però è anche vero che per un difensore rappresenta uno stimolo incredibile per dare il massimo e rimanere concentrato per tutta la partita”.