Centrocampo, la Juventus non molla Paredes

TORINO – Oltre a pensare ai terzini e all’attacco, che potrebbe rimanere orfano di Higuain, Paratici avrà il suo bel da fare anche per sistemare il centrocampo della Juventus. Le voci su un possibile addio di Pjanic, le bizze di Rabiot e le carte d’identità di Khedira e Matuidi costringono il CFO bianconero a intervenire sul mercato per sistemare la linea mediana. Tra i tanti nomi accostati alla Vecchia Signora torna a comparire quello di Leandro Paredes, esubero di lusso del PSG, con cui secondo Tuttosport ci sarebbe stato un contatto proprio per discutere del futuro dell’argentino.