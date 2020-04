Centrocampo Juve, Paratici ha nel mirino due giovani

TORINO- In vista della prossima stagione, in casa Juventus si sta pensando di effettuare una rivoluzione a centrocampo. Diversi sono i nomi in uscita che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbero essere rimpiazzati da alcuni giovani italiani. Il ds Fabio Paratici ha infatti messo nel mirino Bryan Cristante e Manuel Locatelli. Per il primo, con la Roma, si starebbe trattando lo scambio con Mandragora, che a breve farà ritorno a Torino come annunciato dall’Udinese. Per l’ex Milan, invece, c’è da battere la concorrenza dell’Inter.

