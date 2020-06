Cellino: “Tonali vuole restare in Italia, ma non me lo hanno chiesto solo Juve e Inter”

TORINO- Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali in un’intervista ai microfoni di Gr Parlamento: “Ho un ottimo rapporto sia con la società interista che con quella juventina, ma il ragazzo me lo hanno chiesto anche altre squadre. Lui vuole restare in Italia e lo accontenteremo, ma prima bisogna terminare questa stagione. Non vorrei che le voci intorno al suo conto lo deconcentrino. Spero che Sandro giochi a pallone e si diverta come faceva prima. Difficile dire quanto valga il suo cartellino dopo tutto quello che è successo, ma posso dirvi che non accetteremo scambi. Non chiediamo l’elemosina”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<