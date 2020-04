Cellino: “Juve o Inter per Tonali? Sarà lui a decidere il suo futuro”

TORINO- Massimo Cellino, ai microfoni di Tuttosport, ha concesso un’intervista per parlare del futuro di Sandro Tonali: “Mi piacerebbe tenerlo a Brescia e farei i salti mortali per questo, ma gli ho promesso che quando vorrà andare via lo lascerò andare. Non so se tifasse Milan, ma so solo che aveva Gattuso come idolo. Mi piacerebbe vederlo a Roma o a Napoli, ma non succederà. Vorrei comunque rimanesse in Italia. Restano Juve ed Inter. I bianconeri sono cresciuti molto nelle ultime stagioni, mentre i nerazzurri possono contare su un grande dirigente come Marotta. Alla fine sarà solo Sandro a scegliere il suo futuro”.

