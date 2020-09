TORINO- Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex attaccante bianconero Franco Causio ha detto la sua sulla Juve: “La squadra non mi ha convinto nell’ultima partita, le scelte di Pirlo non sono state giuste. Penso a Cuadrado: perchè schierarlo a sinistra? Per lo scudetto, oltre alla Juve, vedo anche l’Inter. Sono le due squadre più forti e competitive, ma il campionato sarà più equilibrato di quello degli scorsi anni”.