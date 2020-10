TORINO- Nella sua intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Franco Causio ha avuto modo di parlare anche di Alvaro Morata: “Mi dispiacque vederlo andare via qualche anno fa, ma per fortuna è tornato a Torino. Sta facendo molto bene e sono certo che non si fermerà qui. Per me è un giocatore che fa la differenza e con questi colori si è fatto uomo. La sua storia con la Juve può durare ancora a lungo”.