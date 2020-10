TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante bianconero Franco Causio ha così parlato di Federico Chiesa: “Con il tempo arriverà anche quel salto di qualità che ormai tanto ci aspettiamo da lui. Quest’anno è approdato in un top club e affronterà le altri grandi squadre europee in Champions League. Per questo è naturale che, prima o poi, arriverà anche la sua consacrazione”.