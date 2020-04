Castrovilli, segnali d’amore alla Fiorentina: “Legato al club, sogno la numero 10”

TORINO- In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Gaetano Castrovilli ha lanciato segnali d’amore alla Fiorentina. Il ragazzo, nel mirino anche della Juventus, ha dichiarato: “La città è meravigliosa e la gente mi ha accolto da subito in maniera calorosa. Mi sento molto legato alla Fiorentina, ai tifosi e al presidente Commisso, sempre pronto ad elogiarmi. Sogno di vestire la numero 10, una maglia che qui in viola ha avuto grandi interpreti come Antognoni”.

