Castrovilli, parole di permanenza: “Commisso è ambizioso, voglio meritarmi la maglia numero 10”

TORINO- Obiettivo della Juventus per il centrocampo, Gaetano Castrovilli non sembra però essere attratto dalle voci di un trasferimento, come si può evincere dalle dichiarazioni rilasciate a Il Brivido Sportivo: “Il centro sportivo della Fiorentina è fondamentale. Gran parte del merito è però di Commisso, che sta mettendo in piedi una grande squadre. È un presidente molto serio e ambizioso, che ha a cuore le sorti del club. Futuro? Voglio dimostrare di meritarmi la maglia numero 10”.

