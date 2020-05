Castrovilli, parla l’agente: “A Firenze sta bene, non rientrerà in discorsi di scambi”

TORINO- Il procuratore Michelangelo Minieri, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato del possibile futuro di Gaetano Castrovilli, uno dei nomi tenuti sott’osservazione dalla Juve per il centrocampo: “In questo momento prevedo una prossima sessione dei trasferimenti più povera, basata su scambi e intuizioni. In queste categorie, ovviamente, non rientrerà Gaetano, che tra l’altro a Firenze si trova molto bene. Di scambi, per lui, non se ne parla”.

