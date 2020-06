Castrovilli, la Fiorentina lavora al rinnovo

TORINO- L’ottima stagione disputata fin qui, ha fatto finire Gaetano Castrovilli nel mirino dei top club italiani, Juventus inclusa. Il club bianconero è pronto a puntare con decisione sul classe ’97, ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società viola starebbe lavorando per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2024, con conseguente adeguamento dell’ingaggio percepito (al momento un milione e mezzo).

