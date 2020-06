Castrovilli, due big di Premier fanno concorrenza a Juve e Inter

TORINO- Anche se la Fiorentina ha fin qui faticato ad affermarsi nelle parti alte della classifica, il campionato di Gaetano Castrovilli è stato certamente di alto livello. Il classe 1997, alla sua prima annata in Serie A, ha attirato a se gli interessi di Juve ed Inter, pronte a sfidarsi per strapparne il cartellino alla Fiorentina. Come riportato da Il Messaggero, però, sull’ex Cremonese sarebbero attente anche Liverpool e Manchester United, più disposte ad accontentare le richieste del presidente viola Commisso.

