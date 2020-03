Cassetti: “Juve ancora avanti, ma per lo scudetto ci sono diverse ipotesi”

TORINO- Marco Cassetti, ex terzino di Lecce e Roma, ha fatto un pronostico sullo scudetto ai microfoni di Sky Sport24: “La Juve, sulla carta, rimane ancora una volta la squadra più forte di tutte. Quest’anno, però, le rivali hanno dimostrato di essersi avvicinate al suo livello. Scudetto? Se il campionato dovesse riprendere nei prossimi mesi, per quanto detto prima, potrebbero esserci diverse ipotesi su chi alla fine sarà in prima posizione”.

