Cassano, indizio su Icardi: “Anche se non dovesse rimanere al Psg, non vestirà più la maglia dell’Inter”

TORINO- Antonio Cassano, in una diretta su Instagram con Pierluigi Pardo, ha parlato anche di Mauro Icardi e del suo possibile futuro: “Icardi non potrà rimanere all’Inter da quello che so. Anche se non dovesse tornare al Psg, lui non vestirà mai la maglia dei nerazzurri. Per me l’Inter proverà ad incassare almeno 70 milioni di euro dalla sua cessione. Vale quei soldi, anche se non so chi potrebbe pagarli dopo questa situazione che stiamo vivendo”.

