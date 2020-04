Cassano, frecciatina a Cr7: “Il Ronaldo vero era il Fenomeno”

TORINO- In una diretta Instagram in compagnia di Bobo Vieri, l’ex attaccante di Inter e Sampdoria Antonio Cassano ha voluto lanciare una frecciatina all’indirizzo di Cristiano Ronaldo: “Voglio fare un saluto e mandare un bacio a Ronaldo. Al Ronaldo quello vero peròò, che è solo uno: il Fenomeno. Lui era un giocatore stratosferico, una roba imbarazzante per gli altri”. Non è la prima volta che Cassano, in questa stagione, lancia una stoccata all’indirizzo di un calciatore bianconero.

