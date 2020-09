Caso Suarez – Paratici citato in modo generico nelle intercettazioni

TORINO – Potrebbero esserci dei risvolti clamorosi nel caso Suarez: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, anche Fabio Paratici sarebbe stato citato nelle intercettazioni. Questo potrebbe creare qualche problema alla Juventus, che potrebbe vedersi coinvolta in questa vicenda, rischiando qualcosa.

Tuttavia, il quotidiano riporta anche che il dirigente bianconero è stato citato in maniera generica: gli investigatori, pertanto, non hanno attribuito grande valore alle affermazioni che lo riguardavano. Non è stato aperto, dunque, nessun filone di indagine nei confronti di Paratici e, di conseguenza, non dovrebbe esserci il rischio di un coinvolgimento della Juve. Nei prossimi giorni si assisterà allo sviluppo della vicenda, che continua ad assumere contorni sempre più clamorosi.