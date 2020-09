Caso Suarez – La richiesta di truccare l’esame sarebbe stata di Paratici

TORINO – Potrebbe esserci un clamoroso retroscena nel caso Suarez: secondo il Corriere della Sera, infatti, la richiesta di truccare l’esame del giocatore sarebbe arrivata direttamente da Fabio Paratici. Il dirigente della Juventus, che non si trova nel registro degli indagati della Procura di Perugia, è stato citato da altre persone nelle intercettazioni raccolte: tuttavia, le indagini degli investigatori sono volte a capire il ruolo della società bianconera nella vicenda.

La farsa è stata architettata dalla Juve oppure no? Per adesso non si sa e gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire il reale coinvolgimento della dirigenza del club. Un caso che ha dell’assurdo e che rischia di travolgere completamente la Vecchia Signora.