TORINO- Federico Cherubini, dirigente della Juventus e braccio destro di Paratici, ha parlato del caso Suarez in un’intervista a La Stampa: “Ho contattato il rettore Oliviero perchè lo conosco, essendo umbro come me. Avevo saputo dal Consolato di Barcellona che Suarez avrebbe potuto sostenere il test a Siena o Perugia, quindi mi sono informato. A quel punto, poi, la palla è passata in mano all’entourage di Suarez e ai nostri avvocati”.