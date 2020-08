Casillas dice addio al calcio: il messaggio di Cristiano Ronaldo

TORINO- In queste ore Iker Casillas ha ufficialmente annunciato il suo addio al calcio, dopo i problemi cardiaci che lo avevano colpito negli scorsi mesi. L’ormai ex numero uno spagnolo mette così la parola fine ad una carriera gloriosa e ricca di successi. Tanti i messaggi degli ex compagni, tra cui quello di Cristiano Ronaldo, che si è detto “Orgoglioso di aver condiviso grandi momenti” con Casillas. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una pesantissima novità di mercato in casa bianconera. Mazzata per Paratici, si mette male: ora rischia di saltare tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<