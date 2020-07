Carnevali: “Boga? Cercheremo di vendere il meno possibile”

TORINO- A margine dell’assemblea di Lega, il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Jeremie Boga, obiettivo della Juve per il reparto offensivo: “Stiamo disputando un finale di campionato positivo, ora cerchiamo di chiudere al meglio. Boga? Abbiamo giocatori potenziali big, come ha detto il mister. Cercheremo di vendere il meno possibile, a meno che non si presentino opportunità. Dobbiamo portare avanti il nostro progetto”.

