Carlo Pinsoglio sul suo profilo Twitter: “Un punto importante!”

TORINO – Termina con un pareggio molto sofferto il primo big match della stagione per la Juventus. I bianconeri riescono ad agguantare un 2-2 insperato in dieci uomini, contro una Roma molto determinata: a salvare la situazione, come al solito, ci ha pensato Cristiano Ronaldo.

I giocatori di Andrea Pirlo hanno commentato in coro la prestazione della squadra, che ha saputo soffrire e reagire nel momento più difficile. Anche Carlo Pinsoglio, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha commentato la partita contro i giallorossi: “Un punto importante! Guardiamo avanti con impegno, fiducia e determinazione. #FinoAllafine #ForzaJuve“. Queste le parole del portiere della Juve, che ha suonato la carica per i prossimi impegni della Vecchia Signora.