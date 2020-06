Cardini punta il dito contro la Juve: “Non si può dare a Sarri la stessa rosa di Allegri. Centrocampo qualititivamente scadente”

TORINO- Nario Cardini, mentore di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Non l’ho sentito ultimamente, ma per me la colpa più grande è quella della società. Se vuoi Maurizio in panchina devi cambiare mezza rosa, invece sono arrivati solamente Ramsey e Rabiot, che si sono dimostrati poco utili al progetto. Il centrocampo è qualititivamente scadente, mentre il reparto offensivo è ambiguo, perchè senza Higuain la Juve non tira verso la porta. Allegri? Il suo gioco ha portato a dei risultati, anche fortunosi, ma la sua rosa non può essere quella da dare in mano a Sarri. I calciatori non seguono il nuovo allenatore. Lo vedo in panchina sconsolato, impotente di fronte ad una squadra che va a due all’ora. De Ligt? Difensore normale, non vale i soldi spesi”.

