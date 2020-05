Capitolo Arthur: il brasiliano restio alla cessione, ma l’ultima parola spetta a Setién

TORINO- Juventus e Barcellona starebbero continuando a lavorare senza sosta per provare a portare a termine lo scambio che coinvolge Miralem Pjanic e Arthur. Stando a quanto riferisce la stampa spagnola, il brasiliano sarebbe però restio a lasciare il club blaugrana, in cui ritiene di potersi giocare le sue carte per un posto da titolare. L’ultima parola su questo, però, spetterà all’allenatore Quique Setién, che potrebbe costringere l’ex Gremio a partire mettendolo ai margini del suo progetto tecnico.

