Capello: “Scudetto? Inter favorita. La Juve ha fatto ottimi acquisti, ma…”

TORINO – Ai microfoni di Radio2, Fabio Capello ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Vedo l'Inter come favorita quest'anno. Il club aveva voglia di cambiare, ma ha tenuto anche giocatori che dovevano inizialmente andare via. Ha una rosa di alto livello. Juve? Ha fatto ottimi acquisti, ma bisognerà vedere i risultati sul campo. Gli avversari sono molto competitivi. Poi metto il Napoli e, per la Champions, Milan e Roma. Atalanta? Squadra che tutti dovranno temere, sarà una mina vagante nel torneo".