Capello racconta: “Ibrahimovic un ragazzo determinato, da Del Piero mai una polemica”

TORINO- Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato alcuni retroscena della propria carriera: “Il mio più grande rammarico è Cassano, che ho provato a recuperare in ogni modo. Emerson? Ha fatto grandi cose a Roma e Torino, ma a Madrid non ha reso come ci si aspettava da un giocatore come lui. Ibrahimovic? Un ragazzo determinato a migliorare, che sa ascoltare i consigli che gli vengono dati. Gli ho levato la gioia di giocare, eliminando i giochetti, ma l’ho aiutato a diventare un grande realizzatore. Del Piero? Un gioatore di grande spessore. Da lui mai una polemica o una parola fuori posto”.

