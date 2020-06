Capello: “Juve ancora favorita per lo scudetto, ma la Lazio sa di essere forte. Coppa Italia? Saranno importanti i leader in campo”

TORINO- Fabio Capello, ex tecnico bianconero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa: “Scudetto? Penso che ci attenda una sfida fino all’ultima giornata. I mesi passati a casa peseranno inevitabilmente e secondo me vincerà chi avrà più benzina e coraggio di tutti. La Juve resta la favorita, ma la Lazio è una squadra solida e conscia della sua forza. Coppa Italia? Vedremo anche qui quale saranno le conseguenze del Covid. Senza la spinta dei tifosi saranno importanti i leader in campo. Possesso palla? Una pippa spaziale! Ha stravolto il calcio. Se lo si fa a 35 metri dalla porta ha il suo perchè, ma a 70 può risultare stucchevole”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<