TORINO- Ai microfoni di As, Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto in Italia: “Secondo me l’Inter è la squadra favorita. Il vantaggio che hanno è quello di avere un anno alle spalle di lavoro con Conte. E poi la rosa è ampia, così che i 5 cambi possano fare la differenza. Juve? Senza Ronaldo fa fatica ad andare in gol. I bianconeri giocano con un sistema diverso e si stanno adattando al pensiero dell’allenatore”.