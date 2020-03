TORINO- Intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo As, Fabio Capello ha parlato del rapporto con Gonzalo Higuain ai tempi del Real Madrid: “Quando venni a Madrid per la seconda volta il presidente aveva ingaggiato Marcelo, Gago e Higuain. Mi chiese perchè non giocassero mai e io risposi che erano molto giovani. Bisognava avere pazienza con loro, perchè avrebbero potuto fare la storia ma non da subito”.

