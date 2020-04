Capello: “Al gol fantasma di Lampard proposi i giudici di porta”

TORINO – L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato intervistato dai microfoni del The Guardian.

“Il gol di Lampard contro la Germania? La cosa più incredibile che mi sia mai successa, l’hanno vista tutti. È fisica: quando la palla tocca la traversa e poi schizza in quel modo dopo aver rimbalzato sul terreno, è goal. C’è stata una conferenza a Salt Lake City nel febbraio successivo al Mondiale: dicevano la preparazione fosse perfetta e allora io dissi al capo degli arbitri: ‘perché non mettere un quinto ufficiale dietro la porta?’, ma mi dissero di aver deciso in altro modo”.

“Tutti sbagliano, Green ha sbagliato. Così ho cambiato, ho messo Calamity James. Avevo Green, Hart, che era un bambino, e James. Ho chiesto ai giocatori: Hart o James? Mi hanno detto Calamity. Terry e i difensori si fidavano di più di lui”.

