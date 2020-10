Capello: “A Crotone non ho visto il gioco di Pirlo, serve la qualità dei centrocampisti”

TORINO- Fabio Capello, ex tecnico bianconero, è ospite nel ruolo di opinionista negli studi di Sky Sport. Poco prima del fischio d’inizio di Dinamo Kiev-Juventus ha così commentato la situazione in casa juventina: “I centrocampisti devono partecipare di più alla manovra, serve la loro qualità. A Crotone il gioco che vuole esprimere Pirlo non si è visto. Lo stile di gioco del nuovo tecnico è stato assorbito solo a tratti. La squadra è fortunata che l’Inter stia balbettando. Se non vince stasera, poi, diranno che è dipendente da Ronaldo”.